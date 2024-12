Sony Music Italia integra marketing e promozione internazionale in Columbia ed Epic

Sony Music Italia attraverso una nota informativa del suo ufficio stampa ha comunicato che tutte le attività di marketing e promozione internazionale sono ora integrate all’interno delle labels Columbia ed Epic Records.

Nella nota informativa Sony Music Italia, a seguito della notizia riportata in anteprima dal nostro sito qui, coglie l’occasione per “per ringraziare Roberto Gentileschi per il lavoro svolto con grande professionalità e per augurargli il meglio per il suo futuro professionale“.

A seguire la nota informativa di Sony Music Italia:

Sony Music Italia comunica che – in un’ottica di maggiore integrazione ed efficienza – tutte le attività di marketing e promozione internazionale vengono integrate all’interno delle labels Columbia ed Epic con decorrenza immediata.

Di conseguenza, Stefano Karakotch assume il ruolo di Marketing & Promo Director Frontline e a lui risponderanno i Direttori Marketing e Promo delle labels, rispettivamente Francesco Strobbe per Epic e Manuel Nicoli per Columbia (quest’ultimo precedentemente ricopriva il ruolo di Director International).