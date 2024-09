Dopo Claudio Maioli, Ligabue svela chi seguirà la sua carriera

Ieri sera, domenica 29 settembre, durante un incontro con la stampa Luciano Ligabue ha svelato i nomi di alcune delle persone che, dal ritiro professionale del suo storico manager Claudio Maioli in poi (ne abbiamo parlato qui), lo stanno seguendo e supportando di tappa in tappa, discograficamente e a livello di live.

Tra loro spiccano, senza alcun dubbio, il nome di Ferdinando Salzano di Friends & Partners e quello di Riccardo Vitanza di Parole & Dintorni, ufficio stampa che continua a seguire il cantautore anche dopo la fine del sodalizio col “Maio“.

Manca però un manager e, a questo proposito, il rocker di Correggio ha dichiarato: “Quando il buon Maio ha deciso di smettere, io ho realizzato che non potevo avere un altro manager, perché Maioli è insostituibile. Tra di noi c’è bel rapporto d’amicizia. L’unica cosa che avrei potuto fare sarebbe stata quella di trovare un manager con tutt’altre caratteristiche, ma non ne avevo voglia.

Così ho chiamato Salzano e, pian pianino, abbiamo messo su una serie di consulenze attorno a me. In questo momento la squadra è molto nutrita e ne fa parte anche Filippo Sugar, che ho conosciuto bene soltanto di recente, ma che sono convinto mi darà una bella mano“.

C’è da dire che Sugar Music è già editore di molti brani di Ligabue. Quindi, si tratta semplicemente di un ulteriore avvicinamento di cui, molto probabilmente, avremo ulteriori informazioni nei prossimi mesi.

In questa fase di rivoluzione – così l’ha chiamata Luciano – non possono però mancare delle certezze, come la presenza di Franco Comanducci, direttore di produzione storico dell’artista, e quella Marco Ligabue (fratello dell’artista, ndr), Leonardo Pistoni ed Elisa Boltraffio (Zoo Aperto).

Foto di copertina di Maurizio Bresciani