Dati Ascolto Radio 2024: RTL 102.5 Leader, Radio Deejay Prima nel Quarto d’Ora, Crescono Radio Capital e Radio Zeta

TER, Tavolo Ascolti Radio, ha svelato i dati di ascolto relativi al primo semestre del 2024, ovvero quelli che vanno dal 16 gennaio al 10 giugno.

Ricordiamo che TER sta per concludere la sua operatività visto che il prossimo anno arriverà Era una nuova entità fondata dagli editori in collaborazione con Upa e Una. Era darà vita al Jic Audiradio, presieduto da Antonio Martusciello, che dal prossimo anno gestirà la rilevazione delle audience radiofoniche.

Partiamo da un dato importante: nel primo semestre del 2024 gli ascoltatori della radio nel Giorno Medio sono stati oltre 35 milioni (35.252.000 per l’esattezza) con un ascolto settimanale di 44,4 milioni.

Questi valori rappresentano una leggera diminuzione rispetto al primo semestre del 2023, ovvero il -3,7% in meno per il Giorno Medio e il -1,0% per l’ascolto settimanale, i numeri rimangono comunque molto elevati.

Questo, associato a un incremento significativo dei fatturati pubblicitari (+8,8% nei primi cinque mesi del 2024), sottolinea la continua forza del mezzo radiofonico.

Ascolti radio 2024: Confronto tra le Emittenti Radiofoniche Nazionali

Le tabelle di confronto nel Giorno Medio e nel quarto d’ora per le emittenti radiofoniche nazionali del primo semestre 2024 non include le emittenti del Gruppo Rai, che torneranno nella rilevazione nel 2025 con l’operatività di Audiradio.

I dati del primo semestre 2024 confermano Rtl 102.5 come radio più ascoltata in Italia nel giorno intero (qui i dati d’ascolto del gruppo Rtl), vedono Radio Deejay trionfare nel quarto d’ora medio e il gruppo Radio Mediaset confermarsi grazie a R101, Radio Montecarlo, Radio 105 e Radio Subasio come primo polo radiofonico.

Quali sono state nel primo semestre le 20 radio più ascoltate in Italia? Scopriamole partendo da un dato: nelle prime 15 posizioni tutte le radio sono in calo ad eccezione di Radio 24, M2O, Radio Capital e Radio Zeta.

RTL 102.5 RDS Radio Deejay Radio Italia Radio 105 Radio Kiss Kiss Virgin Radio Radio 24 R101 Radio Subasio M2O RMC Radio Capital Radio Freccia Radio Zeta Radio Sportiva Radio Bruno Radio Italia Anni 60 Radio Norba Radio Birikina

