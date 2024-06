Classifiche di vendita FIMI 26: i tour fanno volare in classifica Geolier, Ultimo e Sfera Ebbasta

Classifiche di vendita album, singoli e vinili FIMI… i più venduti nella settimana 26 del 2024.

Terza settimana al primo posto della classifica FIMI album per Geolier con Dio lo sa. Tra l’altro l’effetto triplo sold out allo Stadio di Napoli fa risalire in classifica anche il precedente album (+7). Rimane invariato anche il secondo con Icon di Tony Effe mentre alla #3 risale il Principe degli stadi, Ultimo, con Altrove.

Il cantautore romano, presto papà per la prima volta (vedi qui) continua ad essere presente in classifica anche con tutti gli altri cinque album della sua discografia,

Effetto tour, nel suo caso San Siro, anche per Sfera Ebbasta presente in Top 10 con il suo ultimo disco e in Top 100 con altri quattro album.

Da segnalare il debutto in classifica della compilation del Battiti Live di Radio Norba.

Podio immutato anche per i singoli, classifica in cui le prime cinque posizioni sono all’insegna dell’urban con Tony Effe & Gaia, Anna, Rose Villain & Guè, Ghali e la coppia Fedez & Emis Killa.

E se Capo Plaza debutta con il nuovo singolo alla #18 delude il ritorno, tutto in spagnolo, di Blanco. Desnuda si ferma infatti alla #58.

Sempre interessante vedere come cambia la classifica togliendo lo streaming come succede in quella del FISICO. Qui Geolier si piazza al secondo posto alle spalle di Ultimo mentre chiude il Greatest Hits di Avril Lavigne.

