Classifiche FIMI 45 – 2024: Kid Yugi torna primo negli album, ma nei singoli il podio è 100% pop italiano

Classifiche di vendita album, singoli e vinili FIMI… i più venduti nella settimana 45 del 2024.

Ecco le classifiche FIMI dal 01/11/2024 al 07/11/2024.

La versione deluxe di Tutti I Nomi Del Diavolo riporta Kid Yugi al primo posto, dopo il debutto nella settimana 10. Olly, invece, perde due posizioni, ma resiste sul podio in terza posizione, mentre Giorgio Vanni debutta in Top 20 con Uno Di Noi.

Alfa, dal canto suo, continua a scalare la classifica grazie all’inserimento nella versione digitale di Non so chi ha creato il mondo ma so che era innamorato del nuovo singolo Il Filo Rosso.

Infine, il successo della miniserie Hanno ucciso l’Uomo Ragno – La leggendaria storia degli 883 consolida il posizionamento in Top 50 dei primi due dischi del gruppo, ovvero Nord Sud Ovest Est e Hanno Ucciso L’Uomo Ragno, e della raccolta TuttoMax.

Classifiche di vendita album settimana 45

Tutti i nomi del diavolo – Kid Yugi (+14) Songs of a Lost World – The Cure (NEW) Tutta vita – Olly (-2) Locura – Lazza (-2) Containers – Night Skinny (-2) Esci dal tunnel – Simba La Rue (-1) Vera Baddie – Anna (-1) Dio lo sa – Geolier (-1) CalmoCobra – Tananai (-6) Milano Angels – Shiva (+1) Icon – Tony Effe (+1) La Divina Commedia (Deluxe) – Tedua (+1) Con i miei occhi – Lele Blade (-4) Chromakopia – Tyler, The Creator (-4) Uno di noi – Giorgio Vanni (NEW) Ferite – Capo Plaza (=) Astro – Astro (=) Non so chi ha creato il mondo ma so che era innamorato – Alfa (+1) Rewind – Benji & Fede (-15) X2VR – Sfera Ebbasta (+1)

