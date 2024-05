Classifiche di vendita FIMI 21 – 2024: Doppio primo posto per Ultimo. Mida e Petit battono Sarah

Classifiche di vendita album, singoli e vinili FIMI… i più venduti nella settimana 21 del 2024.

Ecco le classifiche FIMI dal 17/05/2024 al 23/05/2024.

Ultimo debutta al primo posto della classifica FIMI degli album più venduti con “Altrove“, mentre Mida e Petit di Amici 23 conquistano il nono e il decimo posto rispettivamente con “Il Sole Dentro” e “Petit“, battendo Sarah Toscano che entra in dodicesima posizione.

La classifica cambia però leggermente se si tengono in considerazione le vendite di CD, Vinili e Musicassette. Se Ultimo si conferma al #1, Sarah Toscano supera Mida conquistando la #5, mentre Petit sfiora il podio posizionandosi al quarto posto. In Top 10 anche Salmo & Noyz Narcos con “Cvlt – Hellraisers” (#3), Jack Savoretti con “Miss Italia” (#7) e Baby Gang con “L’Angelo Del Male” (#8).

Per quanto riguarda i singoli restano congelate le prime due posizioni con Rose Villain (“Come Un Tuono” feat. Guè) in testa e Lazza (“100 Messaggi“) in seconda posizione. In terza, invece, troviamo Ghali con la sua “Paprika“, che guadagna ben sei posizioni.

Nella classifica del fisico, guidata dagli Articolo 31 davanti a, entra al 20esimo posto la compilation dell’Eurovision 2024.