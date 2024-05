Amici 23, Sarah Toscano: “Un sogno? Collaborare con Ultimo”

A poche ore dalla finale di Amici 23, abbiamo incontrato la vincitrice, Sarah Toscano, che ci ha parlato del rapporto con Lorella Cuccarini, ma anche del suo percorso all’interno della scuola, del suo primo EP e di un sogno speciale che, almeno per il momento, resta chiuso nel cassetto.

“Aver vinto Amici significa che c’è una grande fetta di pubblico che mi ha appoggiata e di questo ne sono cosciente”, ha dichiarato la giovane cantante, appena 18enne.

Poi, ha aggiunto: “Sono entrata nella scuola con un’autostima veramente bassa, mentre adesso è discreta. Rimango, però, con i piedi per terra. Di certo, sono più consapevole di me stessa, ma sono anche molto autocritica. Di fatto, tendo a giudicarmi molto, perché vorrei sempre dare il massimo. Fuori da qui continuerò a studiare”.

SARAH TOSCANO: IL RAPPORTO CON LORELLA CUCCARINI

A proposito del legame con la sua prof Lorella Cuccarini, Sarah ha invece dichiarato: “Con Lorella si è creato un rapporto incredibile. La vedo proprio come un punto di riferimento. In questi mesi mi ha aiutata in tantissimi momenti”.

Uno di questi? “La conversazione più importante che ho avuto con Lorella risale al Pomeridiano. Ero arrivata seconda e, quando dopo la puntata mi ha chiamata in saletta, ero molto contenta, perché pensavo si sarebbe complimentata con me. E invece mi ha detto: ‘Se continui così io la maglia del serale non te la do. Sei troppo bloccata sul palco, sei tirata, e questo si vede. Io so che tu puoi dare di più e devi farlo’“.

“Da quel momento” – ha spiegato la vincitrice del talent, che sogna di poter collaborare con Ultimo – “è iniziata la mia evoluzione, perché potevo farlo e Lorella credeva in me. Ieri vederla così fiera di me mi ha commosso, oltre a riempirmi di gioia“.

SARAH TOSCANO: da amici 23 al primo ep

Ancor prima di trionfare durante la finale di Amici 23, Sarah ha pubblicato il suo primo e omonimo EP (Warner Music Italy), all’interno del quale troviamo cinque inediti e una cover, “Voilà“, che la giovane cantante ha scelto di inserire all’interno del disco sia perché “è un brano magico, che ha un qualcosa di speciale” che perché la lingua francese conferisce alle canzoni una certa eleganza.

Di seguito riportiamo la tracklist dell’EP: