Classifiche di vendita FIMI 37 – 2024: Shiva domina con “Milano Angels”, mentre Olly…

Classifiche di vendita album, singoli e vinili FIMI… i più venduti nella settimana 37 del 2024.

Ecco le classifiche FIMI dal 06/08/2024 al 12/09/2024.

Shiva debutta al #1 della classifica degli album più venduti con Milano Angels, disco le cui tracce sono tutte presenti nella Top 100 FIMI relativa ai singoli.

Qui di seguito il dettaglio delle posizioni:

#1 – Shiva Feat. Kid Yugi – Gotham

#5 – Shiva – Take 5

#9 – Shiva – Milano Angels

#10 – Shiva – Pluh

#11 – Shiva Feat. Tony Boy – Polvere

#12 – Shiva Feat. Paky & Nle Choppa – Let’S Go

#13 – Shiva – 6 Am

#14 – Shiva Feat. Tedua – Paradise

#16 – Shiva – Tutto O Nada

#17 – Shiva Feat. Mondo Marcio – Sete

#25 – Shiva – Lettera A Draco

#26 – Shiva Feat. Geolier – Don’T Cry No More

#29 – Shiva Feat. Lil Tjay – Replay

#30 – Shiva – Cambierà

#41 – Shiva – Volo Express

#43 – Shiva – First Day Out

#63 – Shiva – Syrup

#64 – Shiva – Milano Shotta Freestyle

In seconda posizione troviamo invece David Gilmour con la sua ultima fatica discografica, Luck and Strange, che debutta al #1 della classifica relativa alle vendite dei formati fisici, tallonato dal sopra citato Shiva.

Perdono invece una posizione Anna, Geolier e Tony Effe con i rispettivi nuovi album, che si classificano rispettivamente al #3, #4 e #5, mentre i Co’Sang dopo il debutto al #1 della scorsa settimana perdono 5 posizioni.

Lazza, dal canto suo, guadagna tre posizione ed entra in Top 10 con Sirio, mentre Re Mida (Aurum) ne guadagna ben 27 e si posiziona 25esimo.

Per quanto riguarda i singoli, invece, Tananai non riesce ad entrare in Top 10 e si ferma – con la sua Ragni – al #32, mentre Olly – in coppia con Angelina Mango & Jvli – fa il suo miglior debutto e conquista il sesto posto con Per Due Come Noi.

Arriviamo infine alla Top 3, dove alle spalle di Shiva troviamo Anna dapprima in coppia con Niky Savage in Tt Le Girlz e poi da sola con 30°C.