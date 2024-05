Classifiche di vendita FIMI 20: Capo Plaza, ancora primo, ferma il debutto degli Articolo 31

Classifiche di vendita album, singoli e vinili FIMI… i più venduti nella settimana 20 del 2024.

Ecco le classifiche FIMI dal 10/05/2024 al 16/05/2024.

Seconda settimana alla numero #1 per il nuovo album di Capo Plaza, “Ferite“. Segue sul podio, debutto in secondo posizione negli album (ma primo nella classifica del FISICO), “Protoromanza“, nuovo disco degli Articolo 31. Da segnalare il rientro in Top 10 di Annalisa, grazie anche al tour, e il debutto al 30esimo posto per l’album di Ele A.

La classifica singoli è guidata ancora una volta da Rose Villain con Guè seguiti da Lazza e dalla coppia Geolier & Ultimo.

Nella classifica del fisico, guidata dagli Articolo 31 davanti a, entra al 20esimo posto la compilation dell’Eurovision 2024.