ELE A, dopo il singolo “DAFALGAN” arriva l’EP “ACQUA”

Dopo il successo di “GLOBO“, venerdì 10 maggio uscirà il nuovo EP di ELE A, “ACQUA” (EMI Records Italy / Universal Music Italia), prodotto da DISSE.

Il disco – che è stato annunciato durante il concerto sold-out di Parigi dello scorso 19 aprile – è disponibile in formato fisico in esclusiva per lo shop di Universal Music Italia (qui il pre-order).

“ACQUA” è un racconto della società, vista dagli occhi della stessa ELE A: persone che tentano di fuggire dalla propria realtà, problemi della quotidianità ingigantiti sproporzionatamente dall’ansia e quel senso di impotenza che si prova nel vedere una persona vicina autodistruggersi.

A livello stilistico, invece, il disco presenta delle influenze che variano dall’hip hop degli anni ‘90 alle sonorità electro, passando per alcuni elementi della drum and bass: un mix che rende inconfondibile ed originale lo stile di ELE A.

Ad anticipare l’EP il singolo “DAFALGAN”, il primo dopo la firma con EMI Records Italy / Universal Music Italia, nel quale l’artista parla delle proprie esperienze personali in modo schietto.

ELE A, “ACQUA”: LA TRACKLIST

Ko Nodi Gocce Oceano Oblò Dafalgan Neve

ELE A: le date deL TOUR

27.04 – Lausanne (CH), La Cave du Bleu Lézard (SOLD OUT)

01.05 – Bologna – Primo Maggio Bologna, Piazza Maggiore

24.05 – Milano, Mi Ami Festival

08.06 – Bastia Umbra (PG), Chroma Festival

28.06 – Azzano Decimo (PN), Fiera della Musica

29.06 – Geneve (CH), Transform Festival

03.07 – Collegno (TO), Flowers Festival

12.07 – Frauenfeld (CH), Openair Frauenfeld

17.07 – Friburg (CH), Les Georges Festival

17.08 – Luzern (CH), Funk Am See

I biglietti sono acquistabili sui circuiti ufficiali o cliccando qui