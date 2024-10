Classifica Radio EarOne settimana 43: Cremonini si conferma in prima posizione. Laura Pausini ad un passo dal podio

Classifica Radio EarOne settimana 43 del 2024… i brani più trasmessi dalle radio italiane.

Si conferma alla numero uno della classifica radio per la seconda settimana consecutiva “Ora che non po più te” di Cesare Cremonini. Stabile anche il resto del podio con The Weeknd secondo e i Pinguini Tattici Nucleari terzi.

Laura Pausini sale di otto posizioni con “Ciao” e si porta in quarta posizione, ad un passo dal podio.

La più alta nuova entrata della settimana è Giorgia con “Niente di male” alla #12 seguito da Alfa che entra alla #19 con “Il Filo rosso“. Seguono “Mmh” di Fred De Palma e Rose Villain, “Take Me To The Beach” degli Imagine Dragons con Ernia e “Born To Love Ya” di Gabry Ponte, Sean Paul e Natti Natasha (Gekai).

