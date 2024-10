Classifica Radio EarOne settimana 40: Olly con Angelina Mango conferma il momento d’oro e si prende la #1

Classifica Radio EarOne settimana 40 del 2024… i brani più trasmessi dalle radio italiane.

Diverse le nuove entrate di questa settimana, da Zucchero a Ultimo anche se il miglior ingresso è quello del nuovo singolo di Laura Pausini, “Ciao“. In testa alla chart i Pinguini Tattici Nucleari cedono la prima posizione dopo solo una settimana. La nuova numero #1 è “Per due come noi” di Olly feat. Angelina Mango.

Andiamo a scoprire insieme la top 50 della classifica radio EarOne ricordandovi che qui trovate tutte le classifiche stilate dalla società partner dell’industria discografica. Cliccate in basso su continua.