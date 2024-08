Classifica Radio EarOne settimana 31: cambia ancora una volta la numero #1. Debutto alla 50 per Sarah

Classifica radio EarOne settimana 31 del 2024… i brani più trasmessi dalle radio italiane.

È un anno anomalo questo 2024 per quel che riguarda le radio. Come già avvenuto nelle settimane successive al Festival di Sanremo anche nell’estate il primo posto in classifica continua a variare andando a delineare il successo di 3/4 brani che se lo contendono di volta in volta.

Nella settimana #31 Tony Effe & Gaia con Sesso e Samba superano nuovamente Tananai e Annalisa e si piazzano alla #1 per la terza volta non consecutiva.

Unica new entry italiana della settimana è Roulette di Sarah alla posizione numero #50.

Andiamo a scoprire insieme la top 50 della classifica radio Earone ricordandovi che qui trovate tutte le classifiche stilate dalla società partner dell’industria discografica. Cliccate in basso su continua.