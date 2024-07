Classifica Radio EarOne settimana 30: il dominio degli Articolo 31 dura solo una settimana… Tananai e Annalisa di nuovo in vetta

Classifica radio EarOne settimana 30 del 2024… i brani più trasmessi dalle radio italiane.

Se le prime due posizioni della chart vedono la conferma di due nuove coppie della musica italiana, da una parte Tananai e Annalisa che tornano primi e, a seguire, Tony Effe e Gaia secondi, al terzo posto salgono i The Kolors con Karma brano ben lavorato grazie alle sincronizzazioni con lo spot del Cornetto Algida e come sigla del Battiti Live.

Stupisce la discesa degli Articoli 31 saliti in vetta settimana scorsa e subito scesi alla #7.

L’unica new entry italiana di questa settimana è Passione di Fred De Palma. Da segnalare, in grande salita, Galassie di Irama che rientra in Top 20, e Rocco Hunt che ritorna nella Top 50 con un bel +25.

Andiamo a scoprire insieme la top 50 della classifica radio Earone ricordandovi che qui trovate tutte le classifiche stilate dalla società partner dell’industria discografica. Cliccate in basso su continua.