Fred De Palma torna con una bachata e presenta il nuovo singolo “Passione”

Fred De Palma, Passione: significato del testo del nuovo singolo

Dopo aver aperto la stagione estiva con Notte Cattiva feat Gué, Fred De Palma presenta il nuovo singolo Passione (Warner Music Italy), con cui propone un altro genere legato alla tradizione musicale latina, ovvero la bachata, riprendendo le vibes degli anni 2000 e rifacendosi al pop latino esploso in quegli anni nelle classifiche americane.

Il singolo è accompagnato da un visual video, che vede protagonista Lucrezia Troncone – star dei social con 314,5 mila followers su TikTok e 19,5 milioni di like – mentre trascorre la sua estate al mare accompagnata da Passione.

“PASSIONE”: significato DEL BRANO

Prodotta da Jvli, Passione è una bachata tutta da ballare, in cui Fred De Palma racconta un sentimento romantico, quello dell’amore più profondo, che si rivela attraverso la passione di una relazione ormai finita, paragonata ad un fiore che muore nel silenzio, e che lascia il cantante con la sensazione di avere un pugnale dentro al cuore quando ripensa ai momenti trascorsi insieme alla donna amata.

“PASSIONE”: TESTO DEL BRANO

Mezzo sorriso come una lama sul viso

Mi resta solo il tuo vestito

Ed una mezza bottiglia nel frigo

E mi ricorderai solo l’ultima sera

A gridarci in faccia che bastava così

E mi ritroverai mentre ti portano a cena

E rivederti fa male

Eri tu, eri tu

Eri tu la mia passione

Ecco perché ho un pugnale dentro al cuore

Quando penso a te

Cosa resta di un amore?

Un’ossessione e l’ultima canzone

La più bella del rione

Eri tu la mia passione

Chissà perché ti ho tradita, mi dispiace

Ero fuori di me

Cosa resta di un’amore, il tuo dolore

Nel silenzio muore un fiore

La più bella del rione

Se stiamo insieme ti giuro che io non la guardo mai l’ora sul rolly

Vorrei scriverti ancora “Ti amo” prima che l’aereo decolli

E anche se faccio finta che non mi interessa

Sei come un proiettile che mi passa per la testa

Sapevo che saresti stata tu il mio karma

A Ibiza sulla barca, siamo rimasti tutto il giorno in stanza

Con le altre non sento la stessa fiamma

Tequila sulla spiaggia, il sole che si affaccia

Eri tu la mia passione

Ecco perché ho un pugnale dentro al cuore

Quando penso a te

Cosa resta di un amore?

Un’ossessione e l’ultima canzone

La più bella del rione

Eri tu la mia passione

Chissà perché ti ho tradita, mi dispiace

Ero fuori di me

Cosa resta di un’amore, il tuo dolore

Nel silenzio muore un fiore

La più bella del rione

Ti hanno vista, piangevi

Per me in discoteca mentre ti nascondevi

Io ci provo a dirtelo anche se non ci credi

Eri tu la mia passione, la più bella

Eri tu, eri tu

Eri tu la mia passione

Ecco perché ho un pugnale dentro al cuore

Quando penso a te

Cosa resta di un amore?

Un’ossessione e l’ultima canzone

La più bella del rione

Eri tu la mia passione

Chissà perché ti ho tradita, mi dispiace

Ero fuori di me

Cosa resta di un’amore, il tuo dolore

Nel silenzio muore un fiore

La più bella del rione

FRED DE PALMA: LE DATE DEL TOUR