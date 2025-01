Classifica Radio EarOne settimana 1 – 2025: il nuovo anno inizia con i Coma_Cose in vetta. Alex Wyse entra nella Top 50

Classifica Radio EarOne settimana 1 del 2025… i brani più trasmessi dalle radio italiane.

Ci erano riusciti per la prima volta in carriera lo scorso anno, ad agosto, nella settimana #32 con Malavita. Ora i Coma_Cose, in gara quest’anno per la terza volta al Festival di Sanremo, con un balzo di alto di sette posizioni, fanno il bis e inaugurano la prima settimana del 2025 con il nuovo singolo, Posti vuoti, al primo posto della classifica.

Chiudono il podio, entrambi stabili, i Pinguini Tattici Nucleari e Damino David. Nights In White Satin dei Planet Funk è la più alta nuova entrata della settimana mentre Alex Wyse, a febbraio in gara al Festival con Rockstar, sale di 13 posizioni entrando così in Top 50.

Andiamo a scoprire insieme la top 50 della classifica radio EarOne ricordandovi che qui trovate tutte le classifiche stilate dalla società partner dell'industria discografica.