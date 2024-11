Classifica Radio EarOne settimana 47: guida ancora Cremonini. Pinguini Tattici Nucleari più alta new entry

Classifica Radio EarOne settimana 47 del 2024… i brani più trasmessi dalle radio italiane.

Settimana ricca di debutti italiani con i Pinguini Tattici Nucleari che si aggiudicano il la posizione numero #5 con Islanda, Elisa la #7 con Dillo solo al buio e a seguire Tiromancino, Gianni Morandi, Brunori Sas, e Myss Keta.

Il primo posto rimane per la sesta settimana consecutiva in mano a Cesare Cremonini con la sua Ora che non ho più te. Sale sul podio Amore disperato di Achille Lauro.

Andiamo a scoprire insieme la top 50 della classifica radio EarOne ricordandovi che qui trovate tutte le classifiche stilate dalla società partner dell’industria discografica. Cliccate in basso su continua.