Classifica Radio EarOne settimana 46: debutto ad un passo dal podio per Elodie e Tiziano Ferro

Classifica Radio EarOne settimana 46 del 2024… i brani più trasmessi dalle radio italiane.

Due debutti d’eccezione questa settimana nella chart. Da una parte il nuovo singolo dei Negramaro, che entra in Top 20, dall’altra la coppia inedita formata da Elodie e Tiziano Ferro che, con Feeling, fa il suo ingresso ad un passo dal podio.

Quinta settimana consecutiva alla numero #1 per Ora che non ho più te di Cesare Cremonini. È il secondo brano a raggiungere questo risultato nel 2024. L’altra canzone a riuscirci, quest’estate, fu Karma dei The Kolors.

Andiamo a scoprire insieme la top 50 della classifica radio EarOne ricordandovi che qui trovate tutte le classifiche stilate dalla società partner dell’industria discografica. Cliccate in basso su continua.