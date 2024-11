Classifica Radio EarOne settimana 44: Terza settimana consecutiva in vetta per Cesare Cremonini

Classifica Radio EarOne settimana 44 del 2024… i brani più trasmessi dalle radio italiane.

Cesare Cremonini con la sua “Ora che non po più te” si conferma nuovamente al primo posto della classifica radio. Sale di quattro posizioni e si porta al secondo posto Lazza con “Male da vendere“. Chiudono il podio i Pinguini Tattici Nucleari.

E se Post Malone sale fino a portarsi in Top 10 Laura Pausini crolla alla #18 perdendo ben 14 posizioni. Debutto alla #16 per i Coma_Cose e alla #25 per Damiano David.

Andiamo a scoprire insieme la top 50 della classifica radio EarOne ricordandovi che qui trovate tutte le classifiche stilate dalla società partner dell’industria discografica. Cliccate in basso su continua.