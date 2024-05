Classifica Radio EarOne settimana 18: Rose Villain sale in prima posizione, Coma_Cose più alta new entry

Classifica radio EarOne settimana 18 del 2024… i brani più trasmessi dalle radio italiane.

Cambia ancora una volta il brano più passato dalle radio. In 18 settimane del 2024 sono stati 12 le canzoni ad alternarsi in prima posizione e questa settimana tocca ad un’altra donna… Rose Villain che grazie al suo duetto con Gué in “Come un tuono” raddoppia il risultato già ottenuto settimana scorsa nella classifica FIMI singoli.

Ottimo esordio per i Coma_Cose che debuttano con il singolo “Malavita” alla numero #14. A tre mesi esatti dall’inizio del Festival di Sanremo, l’unico brano del Festival in Top 10 è “Casa mia” di Ghali.

Prima della classifica da segnalare che Leo Gassman scala posizioni con “Take That” e sfiora la Top 50 (posizione #53).

Andiamo a scoprire insieme la top 50 della classifica radio Earone. Cliccate in basso su continua.