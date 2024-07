Classifiche passaggi radio EarOne: Warner Music e The Kolors dominano nel primo semestre 2024

Classifica Radio Earone primo semestre 2024. Artisti e case discografiche che hanno riscosso il maggior successo da gennaio a giugno 2024.

Con la settimana 26 si è chiuso il primo semestre del 2024 e così dopo aver analizzato i dati delle classifiche FIMI album e singoli è ora di chiudere il cerchio passando alla classifica EarOne che monitora i passaggi radio.

Nelle precedenti classifiche abbiamo visto come Universal Music, soprattutto grazie ad Island, si mantenga salga ai vertici, Warner sia diventata una sorta di “secondo polo” in costante crescita mentre Sony Music, soprattutto da Sanremo in poi, è andata via via scendendo.

Sarà così anche per quel che riguarda le radio? Non ci resta che scoprirlo. Cliccate in basso su continua.