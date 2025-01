Certificazioni FIMI 3: nella terza settimana consecutiva senza certificazioni spazio a Lazza, Rose Villain e Alfa

Certificazioni FIMI settimana 3 2025.

Si conferma il trend iniziato con il 2025 con le nuove soglie delle certificazioni FIMI e, per la terza settimana consecutiva, nessun singolo italiano o internazionale ottiene certificazioni.

Tra i protagonisti questa settimana ci sono: Lazza, Rose Villain e Alfa. Se nel frattempo volete fare un viaggio alla riscoperta della nascita delle certificazioni FIMI trovate qui un nostro approfondimento.

CERTIFICAZIONI FIMI settimana 3 – 2025: SINGOLI INTERNAZIONALI

Nessun singolo internazionale raggiunge nuove certificazioni questa settimana in Italia

Passiamo agli album internazionali.

CERTIFICAZIONI FIMI ALBUM INTERNAZIONALI

Disco di platino per GRADUATION di Kanye West. Disco d’oro per FROM ZERO di Linkin Park d NOT ALL HEROES WEAR CAPES di Metro Boomin.

Cliccate in basso su continua per le Certificazioni FIMI settimana 3 a singoli e album italiani.