Certificazioni FIMI 1: nella prima settimana del 2025 le nuove soglie fanno “vittime”: solo album, nessun singolo certificato

Certificazioni FIMI settimana 1 2025.

Con la settimana 1 del 2025, sono ufficialmente entrate in vigore le nuove soglie per le certificazioni FIMI, annunciate nelle scorse settimane (vedi qui). Se per gli album le soglie rimangono invariate – 25.000 unità per il disco d’oro e 50.000 per il platino – per i singoli c’è un cambiamento significativo: le soglie raddoppiano, passando da 50.000 a 100.000 unità per l’oro e da 100.000 a 200.000 per il platino e multipli.

Un cambiamento necessario nell’era dello streaming, ma che al tempo stesso rischia di rendere ancora più complesso il raggiungimento delle certificazioni, soprattutto per gli artisti pop e i nuovi volti della musica italiana.

A differenza dei colleghi degli ultimi anni – che hanno potuto ottenere certificazioni con le vecchie soglie – le nuove generazioni, provenienti da talent show come Amici, X Factor o lanciate da TikTok, potrebbero incontrare maggiori difficoltà. Un cambiamento che, seppur necessario, potrebbe creare disuguaglianze rispetto al passato. Tuttavia, c’erano alternative più equilibrate?

Intanto, la prima settimana con le nuove soglie evidenzia subito l’impatto del cambiamento: nessun singolo, nemmeno tra i più ascoltati, ha raggiunto le nuove soglie per l’oro o il platino. Le certificazioni di questa settimana riguardano esclusivamente album, quasi tutti italiani.

Resta da vedere come evolverà la situazione nelle prossime settimane e se il mercato saprà adattarsi a questa svolta.

CERTIFICAZIONI FIMI SINGOLI INTERNAZIONALI

Nessun singolo internazionale raggiunge nuove certificazioni questa settimana in Italia

Passiamo agli album internazionali.

CERTIFICAZIONI FIMI ALBUM INTERNAZIONALI

Una sola certificazione questa settimana per gli album internazionali. Si tratta di un disco leggendario del 1971: IMAGINE di John Lennon.

