Certificazioni FIMI 51: disco d’oro per gli album di Cremonini, Tananai, Tony Boy, Alfa e Pino Daniele. Cinque nuove certificazioni a Kid Yugi

Certificazioni FIMI settimana 51 del 2024.

Questa settimana vede gran protagonista il rapper di casa EMI/Universal, Kid Yugi. L’artista tra singoli propri e collaborazioni conquista infatti tre nuovi dischi di platino e due dischi d’oro salendo ad un totale di 17 dischi di platino e 13 dischi d’oro in carriera.

Le prossime due settimane vedremo sicuramente tanti brani, anche pop, ottenere certificazioni visto che molte case discografiche, in vista del raddoppio delle soglie di certificazione per i singoli (vedi qui) hanno abbassato in queste settimane il costo dei brani in download digitale.

CERTIFICAZIONI FIMI SINGOLI INTERNAZIONALI

Triplo disco di platino per Iris dei The Goo Goo Dolls e doppio disco di platino per Hallelujah nella versione dei Pentatonix.

Queste le canzoni che hanno ottenuto la certificazione disco di platino:

Fluorescent Adolescent – Arctic Monkeys

Redbone – Childish Gambino

Everybody’s Changing – Keane

Die With A Smile – Lady Gaga & Bruno Mars

Disco d’oro per le oltre 50.000 copie/unità a:

The Emptiness Machine – Linkin Park

Step Into Christmas – Elton John

It’s Not Right But It’s Okay – Mr. Belt & Wezol

& Stumblin’ In – Cyril

Breaking The Habit – Linkin Park

Somebody To Love – Jefferson Airplane

Wake Up In The Sky – Gucci Mane , Bruno Mars & Kodak Black

, & Sundress – A$AP Rocky

Lokera – Rauw Alejandro , Lyanno & Brray

, & Si No Es Contigo – Cris MJ

Rush – Troye Sivan

Drive – Incubus

Passiamo agli album internazionali.

CERTIFICAZIONI FIMI ALBUM INTERNAZIONALI

Nessun album internazionale conquista certificazioni questa settimana in italia.

