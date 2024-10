Certificazioni FIMI 41: i Pinguini Tattici Nucleari e Ultimo continuano senza sosta il loro successo, ma la musica del passato è la vera protagonista

Certificazioni FIMI settimana 41 del 2024.

Settimana decisamente piena di certificazioni, sia in Italia che all’estero. Sono numerosi i brani del passato, molti dei quali tornati in auge grazie ai social, ma non mancano anche brani immortali che hanno solo avuto bisogno di tempo per macinare e ottenere una certificazione.

I Pinguini Tattici Nucleari e Ultimo sono per l’ennesima volta i grandi protagonisti di questa rubrica, segnale del loro successo continuo e che non accenna a diminuire. Protagonisti anche Sal Da Vinci con il suo brano (rinato) Rossetto e caffè, Gazzelle e M.E.R.L.O.T, unico artista emergente di questa settimana.

Andiamo a scoprire insieme le nuove Certificazioni FIMI della settimana 41.

CERTIFICAZIONI FIMI SINGOLI INTERNAZIONALI

Partiamo con il QUADRUPLO DISCO DI PLATINO per le oltre 400.000 copie/unità a Heat Waves dei Glass Animals e Titì Me Preguntò di Bad Bunny.

DOPPIO DISCO DI PLATINO per Lala di Myke Towers.

DISCO DI PLATINO invece per:

Smoke On The Water di Deep Purple

Still Waiting dei Sum 41

Maniac di Michael Sembello

Vois Sur Ton Chemin di Bennett

Si aggiudicano il DISCO D’ORO per le 50.000 copie/unità superate:

You di Regard, Troye Sivan & Tate McRae

we fell in love in october di girl in red

Hungry Eyes di Eric Carmen

We Can’t Be Friends (Wait For Your Love) di Ariana Grande

La Romana di Bad Bunny feat. El Alfa

My Baby Just Cares For Me di Nina Simone

You Right di Doja Cat & The Weeknd

Gold dei Spandau Ballet

Every Little Thing She Does Is Magic dei The Police

Stars dei Simply Red

Single Soon di Selena Gomez

Vete di Bad Bunny

Passiamo agli album internazionali.

CERTIFICAZIONI FIMI ALBUM INTERNAZIONALI

QUINTUPLO DISCO DI PLATINO a The Fame di Lady Gaga, uno dei dischi più importanti della sua carriera uscito nel lontano 2008.

DISCO DI PLATINO, invece, a 1989 (Taylor’s Version) di Taylor Swift.

DISCO D’ORO a:

Blonde di Frank Ocean

Changes di Justin Bieber

For All The Dogs di Drake

Diamonds di Elton John

Barbie: The Album (O.S.T.) di Artisti Vari (brani legati al film di Barbie)

Cliccate in basso su continua per le Certificazioni FIMI settimana 41 a singoli e album italiani.