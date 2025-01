Certificazioni FIMI 2: in una settimana senza singoli certificati spiccano i Pinguini Tattici Nucleari

Certificazioni FIMI settimana 2 2025.

Gli effetti della nuove soglie di certificazioni FIMI sui singoli adottate con l’inizi dal 2025 sono ormai ben chiari: le certificazioni tornano ad essere un riconoscimento per pochi. E così nella settimana 2 dell’anno, per la seconda settimana consecutiva, nessun brano, italiano o internazionale, ha ottenuto certificazioni.

Ricordiamo che ora per certificare un brano sono necessarie 100.000 unità, per il disco d’oro, e 200.000 per il platino.

C’è una domanda provocatoria che ci sovviene ma la teniamo in caldo per la chiusura dell’articolo.

CERTIFICAZIONI FIMI settimana 2 – 2025: SINGOLI INTERNAZIONALI

Nessun singolo internazionale raggiunge nuove certificazioni questa settimana in Italia

Passiamo agli album internazionali.

CERTIFICAZIONI FIMI ALBUM INTERNAZIONALI

Diversi gli album internazionali che ottengono una certificazione questa settimana.

Doppio disco di platino per OK Computer dei Radiohead e disco di platino a 1967-1970 (The Blue Album) dei The Beatles.

Superano le 25.000 copie/unità necessarie negli album e conquistano il disco d’oro Moon Music, l’ultimo album dei Coldplay, Eternal Sunshine di Ariana Grande e Radical Optimism di Dua Lipa.

