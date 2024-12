Rkomi testo signficato di Il ritmo delle cose brano in gara al Festival di Sanremo 2025

Rkomi Il ritmo delle cose testo e significato del brano presentato in gara al Festival di Sanremo 2025.

Non è questa la prima volta per Rkomi all’Ariston: l’artista l’abbiamo visto calcare il medesimo palco già nel 2022 con il pezzo Insuperabile, con il quale si è classificato in 17° posizione.



Rkomi il ritmo delle cose significato del brano

Rkomi ha così spiegato a Carlo Conti il significato del suo brano in occasione del format Sarà Sanremo:

Torno dopo un anno di fermo obbligato da me stesso. Questo brano arriva dal mio bisogno di accogliere il disordine invece che evitarlo. Sentivo il bisogno di accogliere il mio ritmo.

Rkomi IL RITMO DELLE COSE testo

In arrivo prossimamente

