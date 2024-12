Pinguini Tattici Nucleari, testo e significato di “Per Non Sentire La Fine Del Mondo”

Pinguini Tattici Nucleari, Per Non Sentire La Fine Del Mondo: significato del testo del nuovo brano contenuto all’interno dell’album Hello World (Epic / Sony Music Italy).

I Pinguini Tattici Nucleari tornano con Hello World: un viaggio di 15 brani che invita l’ascoltatore a mettersi “scomodo“, a lasciarsi coinvolgere, a essere pronto ad alzarsi per ballare, a sedersi per riflettere e a intraprendere un percorso caleidoscopico tra emozioni, esperienze e riflessioni.

Già disponibile sia in digitale che nei formati CD, CD autografato, LP picture, LP colorato e LP colorato autografato per Epic / Sony Music Italy, il disco vuole infatti regalare una nuova prospettiva, come sempre estremamente personale e sentita, sulla complessità del presente, ancora una volta attraverso gli occhi di una band.

PINGUINI TATTICI NUCLEARI, “per non sentire la fine del mondo”: SIGNIFICATO DEL BRANO

Per Non Sentire La Fine Del Mondo è un manuale d’istruzioni per vivere con distrazione.

Di fatto, in un contesto storico in cui il mondo brucia, patisce e peggiora di giorno in giorno, è normale che qualche volta lo sconforto ci assalga. Ed ecco che, nonostante il desiderio di cambiare rotta e di migliorarci, certe sere manca proprio la voglia di fare gli eroe.

E allora, se proprio il mondo deve morire, che muoia ballando. D’altronde tutto è iniziato con il Big Bang, che – a pensarci bene – non è altro che un grande party. Dunque, perché non può finire allo stesso modo?

“per non sentire la fine del mondo”: testo DEL BRANO

Riccardo Zanotti, Marco Paganelli, Giorgio Pesenti

Perché mi guardi come un hater?

Lo so che sei una tipa peace and love

Però ti muovi come Heather

Sento cicale nello stomaco

Tu amore balla

Come faceva Dalla

Che resteremo a galla

Su sto Dancefloor

Sì baby balla

Al ritmo di mitraglia

L’invidia parla parla

Noi no

Il trucco è non chiedersi perché

il vuoto attorno che sento

È uguale al vuoto che ho dentro

E tu sei come me, in fondo

Balliamo per non sentire la fine del mondo

La fine del mondo

La fine del mondo

Riempio la vita di cazzate

Impegni e feste a cui poi non andrò

È l’epoca del Fomo Sapiens

Ma per averti aspetterò Godot e godrò

Tu amore balla

Col cielo in una stanza

Il fato in una carta

Che non ti dirò

Sì baby balla

Il gioco non si cambia

La barca resta a galla

Anneghiamo noi

Il trucco è non chiedersi perché

il vuoto attorno che sento

È uguale al vuoto che ho dentro

E tu sei come me, in fondo

Balliamo per non sentire la fine del mondo

Mondo mondo mondo

La fine del mondo

La fine del mondo

Se tu mi guardi così

Sento la fine attorno

Quando mi scegli, Sophie?

Portami nel tuo mondo

È solo la, la fine

La la la fine del mondo

La fine

La la la fine del mondo

La fine

La la la fine del mondo

La fine

La la fine

Lasciamo tutto

Che più tu ti avvicini, più mi annullo

Sei culto

L’epidemia del ballo di Strasburgo

E fingerò che vada tutto bene

Finché affrontiamo il grande nulla insieme

Noi