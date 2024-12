Pinguini Tattici Nucleari, testo e significato di “Hello World”

Pinguini Tattici Nucleari, Hello World: significato del testo del nuovo brano contenuto all’interno dell’omonimo album Hello World (Epic / Sony Music Italy).

I Pinguini Tattici Nucleari tornano con Hello World: un viaggio di 15 brani che invita l’ascoltatore a mettersi “scomodo“, a lasciarsi coinvolgere, a essere pronto ad alzarsi per ballare, a sedersi per riflettere e a intraprendere un percorso caleidoscopico tra emozioni, esperienze e riflessioni.

Già disponibile sia in digitale che nei formati CD, CD autografato, LP picture, LP colorato e LP colorato autografato per Epic / Sony Music Italy, il disco vuole infatti regalare una nuova prospettiva, come sempre estremamente personale e sentita, sulla complessità del presente, ancora una volta attraverso gli occhi di una band.

PINGUINI TATTICI NUCLEARI, “HELLO WORLD”: SIGNIFICATO DEL BRANO

Hello World è la prima frase che gli studenti di programmazione imparano a far “dire” a un programma. Si tratta di due semplici parole, che rappresentano però la sintesi di tutto: soggetto e contesto, input e output, dentro e fuori.

Questo, però, è anche il titolo del nuovo disco dei Pinguini Tattici Nucleari e dell’omonimo brano di apertura: una canzone inizialmente intima, che si trasforma poi in qualcosa di più grande, di corale.

“La musica è un’esperienza che va vissuta per forza in entrambi i modi, a seconda dei casi: a volte ascoltandola da soli in cuffia nella propria stanza, altre cantandola a squarciagola con migliaia di persone a un concerto”.

“HELLO WORLD”: testo DEL BRANO

Riccardo Zanotti, Marco Paganelli, Giorgio Pesenti

Hello World

All’inizio ero solo

Hello world

A cantare nel buio

Hello world

E forse a volte stonavo però

Ti dirò, ti dirò, ti dirò

Non sentiva nessuno

Hello world

Poi una luce nel cielo

Hello world

Mi ha rapito dal sonno

Hello world

Sarà stato un alieno, Dio, un robot

Ma ora so, ora so, ora so

Che cantavo in un coro

Dove finiscono i tramonti che abbiam visto da soli?

I consigli di chi ha fatto un milione di errori?

Le finestre che guardano dentro e non guardano fuori?

E cancelliamo la notte per paura del buio

Inventiamo una storia che si chiama futuro

Sento un velo che cade dagli occhi e incomincia lo show

Hello world