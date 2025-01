Gazzelle, testo e significato di “Stammi Bene”, quarta traccia dell’album “Indi”

Gazzelle, Stammi Bene: significato del testo della quarta traccia dell’album Indi (Maciste Dischi / Warner Music Italy).

Gazzelle torna con Indi, un album cinematografico, intenso, potente ed autoironico, che arriva a due anni di distanza dall’uscita dell’ultimo progetto discografico, Dentro.

“Vorrei dire qualcosa sulla vita. Ok, ma come si fa a parlare della vita? È come se la farina sapesse parlare della pizza che diventerà. O come se una giornata stupenda sapesse parlare della giornata tremenda in cui si trasformerà. Io penso che noi siamo solo un momento dopo un altro momento. Oppure come la forma senza forma delle nuvole. Quella che sembra che tra cinque minuti pioverà”.

Ad accompagnare questa narrazione l’immagine di una formica, metafora di un percorso solido costruito negli anni, che rispecchia anche la potenza della musica nella sua semplicità.

Gazzelle, “stammi bene”: SIGNIFICATO DEL BRANO

Stammi Bene affronta il tema del distacco e della guarigione emotiva, tra rimpianti e accettazione. Di fatto, il brano è una riflessione sulla fine di un legame e sul significato di ciò che resta. Nello specifico, Gazzelle invita sia se stesso che la persona a cui si rivolge a “stare bene”, lasciando andare l’odio e il dolore, trasformandoli piuttosto in qualcosa di costruttivo. L’invito è dunque quello di affrontare il buio, metafora delle paure interiori, riscoprendosi capaci di sorridere.

“stammi bene”: testo DEL BRANO

Stammi bene

che tutto l’odio che provi per me

è come un sassolino nella scarpa

e non riesci più a correre…

Lo sai bene

che ogni lacrima scivola via

ma quella lacrima non è la mia

quella lacrima non è più mia

Dormi bene

e se ci riesci spegni la tv

che tanto il buio

è solo un’invenzione

che tanto il buio

è dentro le persone…

Come me, come te

anche se abbiamo preso fuoco,

anche se adesso brucia poco

Stammi bene

e non ti perdere dentro di te

che una volta, una volta, una volta, una volta, sapevi pure ridere

stammi bene

anche se un giorno mi scordo di te

non vuol dire, vuol dire, vuol dire, vuol dire

che è stato tutto inutile

Io sto bene

da quando l’odio che provo per me

è diventato qualcosa di buono

è diventato parte di me…

Ci conviene lasciare andare qualcosa di noi

lasciare fare alla vita le cose

le cose che non siamo bravi noi

come se, come se

come se fosse stato un gioco

anche se non è stato un gioco

Stammi bene, non ti perdere dentro di te

che una volta, una volta, una volta, una volta

sapevi pure ridere…

Stammi bene

anche se un giorno mi scordo di te

non vuol dire, vuol dire, vuol dire, vuol dire

che è stato tutto inutile

stammi bene

che una volta, una volta, una volta, una volta, una volta

stammi bene

non vuol dire, vuol dire, vuol dire, vuol dire, vuol dire

stammi bene

anche se un giorno mi scordo di te

non vuol dire, vuol dire, vuol dire, vuol dire

che è stato tutto inutile