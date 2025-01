Gazzelle, testo e significato di “Piango Anche Io”, prima traccia dell’album “Indi”

Gazzelle, Piango Anche Io: significato del testo della prima traccia dell’album Indi (Maciste Dischi / Warner Music Italy).

Gazzelle torna con Indi, un album cinematografico, intenso, potente ed autoironico, che arriva a due anni di distanza dall’uscita dell’ultimo progetto discografico, Dentro.

“Vorrei dire qualcosa sulla vita. Ok, ma come si fa a parlare della vita? È come se la farina sapesse parlare della pizza che diventerà. O come se una giornata stupenda sapesse parlare della giornata tremenda in cui si trasformerà. Io penso che noi siamo solo un momento dopo un altro momento. Oppure come la forma senza forma delle nuvole. Quella che sembra che tra cinque minuti pioverà”.

Ad accompagnare questa narrazione l’immagine di una formica, metafora di un percorso solido costruito negli anni, che rispecchia anche la potenza della musica nella sua semplicità.

Gazzelle, “piango anche io”: SIGNIFICATO DEL BRANO

Il brano riflette sull’imprevedibilità della vita, descrivendola come un flusso di momenti in costante mutamento. Ma non è tutto! Qui Gazzelle esplora infatti anche il legame affettivo con la persona alla quale si rivolge, mettendo il luce la forte connessione che li lega, tanto che ogni emozione provata da uno dei due corrisponde a quella provata dall’altro. Ed ecco che emerge uno dei temi centrali del brano: l’empatia.

“piango anche io”: testo DEL BRANO

Vorrei dire qualcosa sulla vita.

Ok ma come si fa a parlare della vita?

E’ come se la farina sapesse parlare della pizza che diventerà

o come se una giornata stupenda sapesse parlare della giornata tremenda in cui si trasformerà

Io penso che noi siamo solo un momento dopo un altro momento

oppure come la forma senza forma delle nuvole, quella che sembra che tra 5 minuti pioverà

Ecco, mi sa che è meglio se torniamo a casa

È meglio se torniamo a casa

Ogni tanto fa bene

ogni tanto fa male

questa luce negli occhi

che si spegne e si accende…

Ogni volta che piangi, piango anche io

ogni volta che ridi, piango anche io

wooooh

ogni volta che urli, urlo pur’ io

wooooh

ma ogni volta che dormi, piango anche io

Ogni tanto fa bene

ogni tanto fa male

questo vento gelato

che ci sposta e ci prende

Ma ogni volta che piangi, piango anche io

e ogni volta che ridi, piango anche io

wooooh

ogni volta che crolli, crollo pur’ io

wooooh

ogni volta che dormi, piango anche io (wooooh wooooh)

piango anche io (wooooh)

piango anche io (wooooh)

wooooh

Ma ogni volta che piangi, piango anche io