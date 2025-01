Gazzelle, testo e significato di “Non Lo Sapevo”, undicesima traccia dell’album “Indi”

Gazzelle, Non Lo Sapevo: significato del testo dell’undicesima traccia dell’album Indi (Maciste Dischi / Warner Music Italy).

Gazzelle torna con Indi, un album cinematografico, intenso, potente ed autoironico, che arriva a due anni di distanza dall’uscita dell’ultimo progetto discografico, Dentro.

“Vorrei dire qualcosa sulla vita. Ok, ma come si fa a parlare della vita? È come se la farina sapesse parlare della pizza che diventerà. O come se una giornata stupenda sapesse parlare della giornata tremenda in cui si trasformerà. Io penso che noi siamo solo un momento dopo un altro momento. Oppure come la forma senza forma delle nuvole. Quella che sembra che tra cinque minuti pioverà”.

Ad accompagnare questa narrazione l’immagine di una formica, metafora di un percorso solido costruito negli anni, che rispecchia anche la potenza della musica nella sua semplicità.

Gazzelle, “Non Lo Sapevo”: SIGNIFICATO DEL BRANO

Attraverso immagini altamente evocative e metafore, il brano esplora il tema della nostalgia e quello del dolore per la fine di una relazione. Nello specifico, Gazzelle riflette su ciò che ha perso e sul conseguente senso di solitudine e smarrimento, nonché sull’incapacità di trovare pace mentre i ricordi riaffiorano.

E, proprio a questo proposito, la casa costruita nella nostalgia diventa una metafora perfetta per descrivere un legame ormai rotto, ma indelebile, mentre il rimpianto per una felicità non riconosciuta emerge con forza.

“Non Lo Sapevo”: testo DEL BRANO

Ti prego non lasciarmi da solo

si, come un pezzo di merda

con una scusa di merda

che sai

‘sta grandinata passerà in fretta

e rimarrà solo nebbia

ne avrò fin sopra la testa

ma dai non fare finta di stare bene

che sembri uno spazzaneve

che spazza pezzi di me via

beh sai

la vita mia assomiglia a una biglia

a una sirena che strilla

nel cuore delle città aa

Io non so come si fa

a starsene tranquilli

mentre sparisco da tutte le foto di noi due

e in questa nostalgia

ci ho costruito casa

casa, casa mia

I sogni fanno finta di niente

quando ti bruciano dentro

quando ci butti il cemento

che sai

più scappi e più ti vengono a prendere

come la polizia

come i regali di zia

ma dai non fare finta che non ti spappolino

i tuoi piani, i tuoi calcoli

e non coincidano i fatti

e lo sai

la vita tua somiglia a una scia

ad una canzone mia

strillata da mille fan

Io non so come si fa

a starsene tranquilli

mentre sparisco da tutte le foto di noi due

e in questa nostalgia

ci ho costruito casa

casa, casa mia

Ma forse chi lo sa

ero soltanto felice e non lo sapevo

e forse chi lo sa

eri soltanto infelice e non lo sapevo oooh

ero soltanto felice e non lo sapevo oooh

eri soltanto infelice e non lo sapevo oooh

ero soltanto felice e non lo sapevo

non lo sapevo, non lo sapevo, non lo sapevo

non lo sapevo, non lo sapevo, non lo sapevo, non lo sapevo

non lo sapevo, non lo sapevo, non lo sapevo, non lo sapevo