Gazzelle, testo e significato di “Il Mio Amico Si Sposa”, ottava traccia dell’album “Indi”

Gazzelle, Il Mio Amico Si Sposa: significato del testo dell’ottava traccia dell’album Indi (Maciste Dischi / Warner Music Italy).

Gazzelle torna con Indi, un album cinematografico, intenso, potente ed autoironico, che arriva a due anni di distanza dall’uscita dell’ultimo progetto discografico, Dentro.

“Vorrei dire qualcosa sulla vita. Ok, ma come si fa a parlare della vita? È come se la farina sapesse parlare della pizza che diventerà. O come se una giornata stupenda sapesse parlare della giornata tremenda in cui si trasformerà. Io penso che noi siamo solo un momento dopo un altro momento. Oppure come la forma senza forma delle nuvole. Quella che sembra che tra cinque minuti pioverà”.

Ad accompagnare questa narrazione l’immagine di una formica, metafora di un percorso solido costruito negli anni, che rispecchia anche la potenza della musica nella sua semplicità.

Gazzelle, “Il Mio Amico Si Sposa”: SIGNIFICATO DEL BRANO

Dietro l’apparente gioia per la notizia dell’amico che si sposa, in questo brano si nascondono tutti i dubbi e le incertezze sulla direzione da intraprendere per la propria vita del protagonista, che mostra un distacco ironico e disilluso.

Entrando un po’ più nel dettaglio, il muro nel cuore di cui canta Gazzelle simboleggia la difficoltà ad aprirsi a legami profondi e a un modello di vita tradizionale. Ed ecco che la ripetizione del verso “il mio amico si sposa” non fa altro che amplificare il contrasto tra le aspettative sociali e il desiderio personale di libertà, dando vita ad una riflessione intima e sincera sulla paura di “diventare grandi”.

“Il Mio Amico Si Sposa”: testo DEL BRANO

Il mio amico si sposa

e forse dovrei crescere pur’ io

contrastare la noia

sistemarmi e poi fare almeno un figlio

Ma non sono sicuro

che sia questa la vita che io voglia

Dentro al cuore c’ho un muro

e non può entrare nessuno

nessuno, nessuno…

Al mio amico, al mio amico… lei ha detto si

Tududududududu tududududududududududu

Tududududududu tududududududududududu

Ma non sono sicuro

che sia questa la vita che io voglia

Dentro al cuore c’ho un muro

e non può entrare nessuno

nessuno, nessuno

Al mio amico, al mio amico…

al mio amico

al mio amico lei ha detto sii

Il mio amico si sposa

il mio amico si sposa

il mio amico si sposa

il mio amico si sposa

il mio amico si sposa

il mio amico si sposa

il mio amico si sposa

il mio amico si sposa

.. si ma niente di serio