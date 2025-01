Gazzelle, testo e significato di “Grattacieli Meteoriti Gli Angeli”, seconda traccia dell’album “Indi”

Gazzelle, Grattacieli Meteoriti Gli Angeli: significato del testo della seconda traccia dell’album Indi (Maciste Dischi / Warner Music Italy).

Gazzelle torna con Indi, un album cinematografico, intenso, potente ed autoironico, che arriva a due anni di distanza dall’uscita dell’ultimo progetto discografico, Dentro.

“Vorrei dire qualcosa sulla vita. Ok, ma come si fa a parlare della vita? È come se la farina sapesse parlare della pizza che diventerà. O come se una giornata stupenda sapesse parlare della giornata tremenda in cui si trasformerà. Io penso che noi siamo solo un momento dopo un altro momento. Oppure come la forma senza forma delle nuvole. Quella che sembra che tra cinque minuti pioverà”.

Ad accompagnare questa narrazione l’immagine di una formica, metafora di un percorso solido costruito negli anni, che rispecchia anche la potenza della musica nella sua semplicità.

Gazzelle, “Grattacieli Meteoriti Gli Angeli”: SIGNIFICATO DEL BRANO

Il brano descrive un amore travolgente e viscerale, che “brucia dentro” come un incendio ed è capace di sovvertire ogni logica e priorità. Un amore tanto forte da far crollare grattacieli e squarciare la notte, per il quale il protagonista è pronto a superare la propria timidezza tentando il tutto per tutto, nonostante le incertezze. Il brano diventa così la metafora perfetta di un’emozione difficile da spiegare, ma impossibile da ignorare.

“Grattacieli Meteoriti Gli Angeli”: testo DEL BRANO

E non c’entrano i soldi e non c’entrano mamma e papà

e non c’entrano i giorni buttati nei bar dell’università

e non c’entrano i sogni e non c’entrano gli autobus che non arrivano mai…

Se ti brucia dentro come un incendio

e se ogni notte viene la pelle d’oca dal freddo

Oh oh oh

E fai crollare i grattacieli, i meteoriti, gli angeli i satelliti

squarci in due la notte

guardami che sono sotto casa tua che scalpito

e ho una canzone in testa che non so cantarti, ma ci proverò

E non c’entra la noia, non c’entra spostarsi in un’altra città

e non c’entra la sfiga e non c’entra la rabbia né l’ umanità…

Se ti brucia dentro come l’inferno

e se ogni notte ti manca il respiro

per un momento

Oh oh oh

Ma fai crollare i grattacieli, i meteoriti, gli angeli, i satelliti

squarci in due la notte

guardami che sono sotto casa tua che scalpito

e una canzone in testa che non so cantarti

e fai tremare i pavimenti, i lampadari, gli alberi,

i semafori verdi come prati…

Guardami che sono sotto casa tua che partirò

e una canzone in testa che non so cantarti

ma ci proverò…

Ci proverò, io ci proverò

ci proverò, woooh

E non c’entrano i soldi, non c’entrano i guai

e non c’entra la notte se non esci mai

e non c’entra New York, non c’entra Dubai

e non c’entro neanche io

ma sei tu

che fai tremare i pavimenti, i lampadari, gli alberi

i semafori verdi come prati…

Guardami che sono sotto casa tua che partirò

e una canzone in testa che non so cantarti

ma ci proverò