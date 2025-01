Gazzelle, testo e significato di “Foglie”, settima traccia dell’album “Indi”

Gazzelle, Foglie: significato del testo della settima traccia dell’album Indi (Maciste Dischi / Warner Music Italy).

Gazzelle torna con Indi, un album cinematografico, intenso, potente ed autoironico, che arriva a due anni di distanza dall’uscita dell’ultimo progetto discografico, Dentro.

“Vorrei dire qualcosa sulla vita. Ok, ma come si fa a parlare della vita? È come se la farina sapesse parlare della pizza che diventerà. O come se una giornata stupenda sapesse parlare della giornata tremenda in cui si trasformerà. Io penso che noi siamo solo un momento dopo un altro momento. Oppure come la forma senza forma delle nuvole. Quella che sembra che tra cinque minuti pioverà”.

Ad accompagnare questa narrazione l’immagine di una formica, metafora di un percorso solido costruito negli anni, che rispecchia anche la potenza della musica nella sua semplicità.

Gazzelle, “foglie”: SIGNIFICATO DEL BRANO

Questo brano racconta uno stato di smarrimento emotivo ben rappresentato dall’immagine di un autunno senza fine, simbolo di malinconia e staticità. Nello specifico, Gazzelle riflette sul bisogno di calore e stabilità, pur sentendosi intrappolato in un dualismo emotivo. Di fatto, il rapporto con l’altra persona viene percepito come un bisogno ma, allo stesso tempo, crea confusione. Ed ecco che – tra sogni condivisi, come viaggiare, costruire una famiglia e riscoprire la leggerezza dell’infanzia – ad emergere è una vulnerabilità profonda, rappresentata sia dalla trottola che dal freddo interiore. Ma il testo del brano lascia aperto uno spiraglio, dal quale si intravedere il desiderio di cambiamento e di riscoperta, in bilico tra speranza e incertezza.

“foglie”: testo DEL BRANO

Guarda come cadono le foglie oggi

sembra che non sia finito mai l’autunno

anche se c’è il sole io sto ancora spento

anche col termosifone acceso ho freddo

fammi fare un giro tipo trottola

raccoglimi da terra quando cascherò giù

non capisco niente quando sto con te

io non capisco niente quando non sto con te

Sono le sei di mattina

e io non so il perché

ma vorrei andare in America

e voglio andarci con te

e voglio fare le foto

e voglio fare un bambino

e voglio andarmene in moto

e voglio fare il bambino

Questa vita cambierà, si sa

ma…

Guarda come cadono le foglie oggi

sembra che non sia finito mai l’autunno

anche se c’è il sole io sto ancora spento

anche col termosifone acceso ho freddo

fammi fare un giro tipo trottola

raccoglimi da terra quando cascherò giù

non capisco niente quando sto con te

io non capisco niente quando non sto con te

Fammi fare un giro tipo trottola

raccoglimi da terra quando cascherò giù

non capisco niente quando sto con te

io non capisco niente quando non sto con te

Questa vita cambierà, si sa…

Guarda come cadono le foglie oggi

sembra che non sia finito mai l’autunno

anche se c’è il sole io sto ancora spento

anche col termosifone acceso ho freddo