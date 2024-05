Angelina Mango, testo e significato di “Invece Sì” feat Dani Faiv

Angelina Mango, “Invece Sì” feat Dani Faiv: significato del testo del nuovo brano contenuto all’interno dell’album “poké melodrama” (LaTarma Records, distribuito da ADA / Warner Music).

“poké melodrama” è il primo album d’inediti di Angelina Mango e riassume le sue diverse anime musicali. Di fatto, si tratta di un disco in cui la versatilità della giovane cantautrice si manifesta con molteplici sfaccettature musicali, che si mescolano come una vera e propria poké di suoni e ritmi.

“poké melodrama” fotografa dunque le diverse sfumature di Angelina, nonché la sua capacità di cucirsi addosso generi e stili diversi. Ed ecco che in questo disco la Mango indossa con innata naturalezza l’abito dell’urban, così come le sonorità elettroniche, ma anche le melodie più pop, fino a spingersi al rap e al drum and bass.

ANGELINA MANGO, “invece sì” feat dani faiv: SIGNIFICATO DEL BRANO

Tornano quelle che la cantautrice definisce “smattate in studio”: sessioni in cui si sfoga la creatività e in cui vengono spesso fuori dei brani inattesi.

In questa canzone tra urban e rap, Angelina accosta la sua voce a quella di Dani Faiv.

“Invece Sì” è un brano energico, frutto del divertimento in studio, in cui Angelina per la prima volta si cimenta con la scrittura di barre.

La canzone racconta come siamo fatti, le nostre scelte e i nostri errori, di cui dobbiamo imparare ad assumerci le responsabilità.

“invece sì” feat dani faiv: testo DEL BRANO

Scritto da Angelina Mango, Daniele Ceccaroni e Strage.

Prodotto da Strage.

stamattina mi faccio schifo

la notte doveva darmi un consiglio

ma l’ho paccata e non ho dormito

una sottona

mi prendi in giro

io prendo fuoco

sono un camino

un nuovo gioco trattengo il respiro

forse devo

accettare tutti ‘sti bug

triste so’ triste ma sto sempre up

chiagnere e futtere

sì non si fa

ma mo mi va

sì che mi va

non dovrei restare a casa

non dovrei fumare tutte ‘ste cose

dovrei staccare la testa pensare un po’ meno

rischiare di meno in amore

vizi sbagliati sì

non dovrei viverla sempre così

non dovrei rompere gli schemi

andare di fretta

non dovrei non dovrei non dovrei

e invece sì, faccio così

e invece sì, sono così

e invece sì, faccio così

e invece sì, mi va così

mi va così, ah

lei ha un tacco 12 tipo gli apostoli

chiaro che fra’ è tutto a posto qui

dovrei dovrei non sento i filosofi

passami un altro gin tonic

non sono yes man

ma neanche depre

vivo ogni cosa

che poi non ritorna

se fotto il presente

non penso a niente

già sembra una cosa buona

ok

da da da dai

non ho voglia di spiegarti tutto

da da da capo da da dammi tempo

da da da da buttare

se mi faccio male

non so prevenire, so’ brava a curare

forse mi serve lo scontro

per tenere il conto

di rimpianti e sbagli che

invece sì, faccio così

e invece sì, sono così

e invece sì, faccio così

e invece sì, mi va così

mi va così, ah