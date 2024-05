Angelina Mango, testo e significato di “Diamoci Una Tregua” feat Bresh

Angelina Mango, “Diamoci Una Tregua” feat Bresh: significato del testo del nuovo brano contenuto all’interno dell’album “poké melodrama” (LaTarma Records, distribuito da ADA / Warner Music).

“poké melodrama” è il primo album d’inediti di Angelina Mango e riassume le sue diverse anime musicali. Di fatto, si tratta di un disco in cui la versatilità della giovane cantautrice si manifesta con molteplici sfaccettature musicali, che si mescolano come una vera e propria poké di suoni e ritmi.

“poké melodrama” fotografa dunque le diverse sfumature di Angelina, nonché la sua capacità di cucirsi addosso generi e stili diversi. Ed ecco che in questo disco la Mango indossa con innata naturalezza l’abito dell’urban, così come le sonorità elettroniche, ma anche le melodie più pop, fino a spingersi al rap e al drum and bass.

ANGELINA MANGO, “diamoci una tregua” feat bresh: SIGNIFICATO DEL BRANO

“Diamoci Una Tregua” è la capacità di saper disinnescare. È un amore maturo e rodato. È una coppia che, con il tempo, si scontra per portare avanti i propri pareri, ma è anche la volontà di lasciare andare le cose, per darsi appunto una tregua.

In questo brano Angelina e Bresh – due voci simbolo della Gen Z – si incontrano per la prima volta in un brano da cantare tutti insieme. L’idea alla base della produzione di questa canzone è quella di rendere anche a livello sonoro l’autenticità del brano, registrato in presa diretta.

“diamoci una tregua” feat bresh: testo DEL BRANO

Scritto da Angelina Mango, Andrea Emanuele Brasi, Luca Di Blasi e Luca Ghiazzi.

Prodotto da E.D.D. e SHUNE.

sento la colla sotto le scarpe quando provo a rincorrerti

e litighiamo ogni giorno per farci più grandi e per dirci ormai è tardi

ed ogni volta che canto vittoria mi trovo con una bandiera bianca

al posto dell’abito

la gonna che sbatte sopra la ringhiera

hai preso in pieno il mio sguardo

con la stessa precisione di una coincidenza

è una coincidenza allora

diamoci una tregua

e diamoci una tregua

oggi mi arrendo ai tuoi alti e bassi

le maratone coi miei passi falsi

oggi hai ragione tu pure se sbagli

stringimi forte le mani sui fianchi e

diamoci una tregua

e diamoci una tregua

sto cadendo troppo in basso tu mi prendi per la manica

sto cadendo sopra il tetto della macchina

eri l’atmosfera giusta il fuoco di una candela

ora la tua luce scotta come il sole di Ipanema

non ho nemmeno più la forza di aprire un barattolo

se diventa il vaso di Pandora prendo e scappo

eri il mio specchio la sconfitta e la riuscita

basta una crepa e sono 7 anni di sfiga

e diamoci una tregua

mentre ti allontani

ti guardo la schiena

ti guardo la schiena

io che faccio

faccio che scappo

mica da codardo esco salutando

cercherò attenzioni dove non è arido

spero di incontrare solo ciò che immagino

oggi mi arrendo ai tuoi alti e bassi

le maratone coi miei passi falsi

oggi hai ragione tu pure se sbagli

stringimi forte le mani sui fianchi e

diamoci una tregua

e diamoci una tregua

ti voglio ringraziare per quando mi prendi in giro per i miei problemi giganti

e fai come se fosse stupido questo respiro affannato che vuoi rallentarmi

e scusami se riabbracciarsi l’ho reso complicato

ho capito in ritardo che amarti è la cosa più semplice che abbia mai fatto e

diamoci una tregua

diamoci una tregua, ora

diamoci una tregua

diamoci una tregua, ora

diamoci una tregua

diamoci una tregua, ora

diamoci una tregua