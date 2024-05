Angelina Mango, testo e significato di “Crush”

Angelina Mango, “Crush“: significato del testo del nuovo brano contenuto all’interno dell’album “poké melodrama” (LaTarma Records, distribuito da ADA / Warner Music).

“poké melodrama” è il primo album d’inediti di Angelina Mango e riassume le sue diverse anime musicali. Di fatto, si tratta di un disco in cui la versatilità della giovane cantautrice si manifesta con molteplici sfaccettature musicali, che si mescolano come una vera e propria poké di suoni e ritmi.

“poké melodrama” fotografa dunque le diverse sfumature di Angelina, nonché la sua capacità di cucirsi addosso generi e stili diversi. Ed ecco che in questo disco la Mango indossa con innata naturalezza l’abito dell’urban, così come le sonorità elettroniche, ma anche le melodie più pop, fino a spingersi al rap e al drum and bass.

ANGELINA MANGO, “crush”: SIGNIFICATO DEL BRANO

Con “Crush” si torna alla spensieratezza delle “crush”, ad innamorarci in modo spensierato e a vedere il bello delle cose a cuor leggero. “Crush“ sono tutte le cotte che ci hanno fatto battere il cuore, le farfalle nello stomaco.

Il brano richiama sonorità etniche ed ecco che al suo interno spiccano il violino cinese e il sintir.

“crush”: testo DEL BRANO

Scritto da Angelina Mango e Antonio Cirigliano.

Prodotto da Antonio Cirigliano.

aaaah le uscite di gruppo

ho l’impressione che non siamo più in 4

appena incrocio per sbaglio il tuo sguardo

non restiamo mai da soli

è meglio così

ma dimmi che ho fatto

per meritarmi questo

ci mancava solo ‘sta crush

non mi lascia manco mezzo secondo

ma quanto si bell’

con tutte le eclissi che hai

non servono neanche i lampioni

se butti fuori la luce dagli occhi

e dici andiamo a casa ma non ci casco

mi ingoio ‘sti 20 anni mentre ci passo

il massimo che hai detto è che mi porti a pranzo

40 gradi all’ombra ma tu si pazz’

la mia nuova crush

che ci muoio dietro e non lo sa

la mia nuova crush fa

mh mh mh mh

la mia nuova crush

non importa se lui non ci sta

la mia nuova crush fa

mh mh mh mh

aspetta un momento

se passo da te mi sa che mi incastro

non so nemmeno com’è che ti piaccio

sarà il mio modo di rompere il ghiaccio

una figuraccia un commento a caldo

gli unici rimasti svegli alle 8

non prendermi la mano sotto il tavolo

che dopo da cotta passo a cenere

te lo dico subito fa chian’ che

la mia nuova crush

che ci muoio dietro e non lo sa

la mia nuova crush fa

mh mh mh mh

la mia nuova crush

non importa se lui non ci sta

la mia nuova crush fa

mh mh mh mh

mh mh mh mh

mh mh mh mh

la mia nuova crush fa

mh mh mh mh

no no no no no no non mi ricordo

co co co co come ti chiami

e tutti ‘sti nomi

poi saranno problemi

no no no no no no non mi ricordo più

se eri tu la mia nuova crush

ti prendo e ti lascio

la mia nuova crush

che ci muoio dietro e non lo sa

la mia nuova crush fa

mh mh mh mh

la mia nuova crush

non importa se lui non ci sta

la mia nuova crush fa, fa

mh mh mh mh

la mia nuova crush fa

la mia nuova crush

che ci muoio dietro e non lo sa

non lo sa

mh mh mh mh