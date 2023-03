Angelina Mango prima del serale lancia il nuovo inedito, “Mani vuote”

Angelina Mango Mani vuote testo e significato del nuovo singolo della cantautrice.

Nella penultima puntata del pomeridiano di Amici di Maria De Filippi Angelina ha presentato un nuovo brano intitolato Mani vuote. La canzone, giudicata durante la trasmissione da Charlie Rapino, è stata definita come uno di quei bei brani destinati a durare nel tempo.

Angelina mani vuote significato del brano

Dopo la leggerezza, in realtà solo apparente (vedi testo) di Voglia di vivere, brano tra i più streammati di questa edizione, la cantautrice lancia una canzone d’amore che mette in luce le sue capacità interpretative come già avvenuto spesso nel programma.

Un brano di scuse per le proprio mancanze, per i tempo che, a volte, tra loro, non coincidono.

Angelina Mani vuote testo

Ti chiedo scusa amore mio

se non amo le parole

quanto amo te

Ti chiedo scusa amore mio

se ti parlo di dolore

ma non so cos’è

e ti chiedo scusa

se mi aggrappo alle tue dita

e divento una matita

che continua a scrivere

e ti chiedo scusa

se non sono partita

per prendermi la vita

che scappava via da me

E non ho più niente da dirti

ti guardo che parti e non riesco a fermarti

e non so più dove cercarti

se dentro i tuoi sbagli

o nelle mie mani vuote

Ti chiedo scusa amore mio

se ti chiedo ancora scusa e forse è inutile

se questo viaggio è un po’ più strano

di come pensavamo quando eravamo io e te

E non ho più niente da dirti

ti guardo che parti e non riesco a fermarti

e non so più dove cercarti

se dentro i tuoi sbagli

o nelle mie mani vuote

Nelle mie mani vuote