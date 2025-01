Le Pagelle agli inediti di Amici 24 tra poche gioie e tante incertezze

Amici 24, le pagelle ai brani inediti lanciati dai ragazzi.

Amici di Maria De Filippi è ormai giunto alla sua 24ª edizione e, tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025, i ragazzi della scuola hanno presentato una nuova tornata di inediti. La domanda sorge spontanea: si inizia a intravedere la direzione artistica che stanno prendendo? Spoiler: mica tanto.

Dopo l’ascolto di queste canzoni, l’impressione è quella di essere punto e a capo per quasi tutti. Anzi, per alcuni sembra addirittura di osservare dei passi indietro. Considerando che il format è pensato come una scuola per artisti, questa situazione appare decisamente anomala.

Il problema principale è l’assenza di una visione d’insieme, di un’identità che renda i ragazzi riconoscibili, come accadeva in passato con artisti come Emma, Alessandra Amoroso, Stash, Irama o Sangiovanni.

Al momento, nessuno degli attuali allievi appare unico o originale. Alcune voci mostrano potenziale per fare grandi cose nei rispettivi generi, ma sembra che vengano utilizzate su canzoni che non valorizzano i loro timbri vocali. Questi brani potrebbero tranquillamente essere cantati da un altro artista di pari livello, senza che questo aggiunga o tolga nulla.

Se si considera che lo scopo di Amici è quello di sfornare talenti destinati a una carriera solida dopo il programma, i presupposti non sono certo rassicuranti.

Andiamo quindi ad approfondire i brani, recensendo non solo i nuovi inediti, ma anche quelli lanciati nei mesi scorsi durante questa 24ª edizione del programma.

