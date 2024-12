Amici 24: le anticipazioni dello Speciale Enel e del daytime

Sabato 14 dicembre è stato registrato lo speciale showcase di Enel di Amici 24, condotto da Elena D’Amario, che ha visto esibirsi Luk3, Daniele e Antonia.

Ma, cos’è e come funziona lo showcase? In breve, un pannello di tre esperti sceglie tre ragazzi in base ai principi che stanno a cuore ad Enel, ovvero la giustizia, la fiducia, l’innovazione e la creatività. Questi tre giovani talenti hanno così la possibilità di esibirsi davanti al pubblico per ben tre volte.

Ed ecco che Antonia ha cantato dapprima People Help The People di Birdy, poi Rescue Me degli OneRepublic e, infine, l’inedito Giganti.

Daniele, dal canto suo, si è esibito sulle note di Parlami di Fasma, feelslikeimfallinginlove dei Coldplay e Born With A Broken Heart di Damiano David.

Luk3, invece, ha interpretato Mary dei Gemelli Diversi, In Equilibrio di Francesco Gabbani e il suo inedito Parigi In Motorino.

LA GARA DI IMPROVVISAZIONE GIUDICATA DA GARRISON

Dopo la gara di canto è stata registrata – con la conduzione di Giulia Stabile – anche una speciale gara di improvvisazione di ballo, giudicata da Garrison Rochelle, che andrà in onda durante un daytime. A sfidarsi sono stati Francesca, Chiara e Alessio, che ha vinto. Il compito? Coinvolgere il pubblico.

Ma, come sono stati scelti i tre allievi di ballo che si sono sfidati? Come spesso accaduto, a ogni professore è stato chiesto di scegliere uno dei propri allievi.

Le anticipazioni su Amici 24 ogni settimana sono fornite da SuperGuida TV & OnDemand.