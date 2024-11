Amici 24: le anticipazioni della settima puntata con Ermal Meta, Giordana Angi e Malgioglio

Amici 24, le anticipazioni della settima puntata del Pomeridiano.

Domenica 10 novembre, alle ore 14.00, su Canale 5 andrà in onda la settima puntata del Pomeridiano di Amici 24, con ospiti musicali Giordana Angi e Cristiano Malgioglio, i quali presentano rispettivamente i nuovi singoli Piano Piano e Rosa Tormento. Malgioglio ed Ermal Meta, invece, giudicheranno la gara di Canto, mentre Veronica Peparini esprimerà il suo parere sui ballerini.

Arrivano le prime eliminazioni. Nella sfida di Ballo, Sienna viene eliminata dalla sua sfidante Francesca che, grazie alla vittoria, ottiene un posto nella Scuola. Al contrario, Ilan vince la sua sfida cantando l’inedito Mezzocielo.

Per quanto riguarda i compiti, Emanuel Lo ha assegnato ad Alessia una coreografia hip hop sulle note di 30°.

Se non volete rovinarvi la sorpresa sulle classifiche stilate durante la settima puntata del Pomeridiano di Amici 24 NON cliccate su “continua” (ricordiamo che la puntata che andrà in onda domenica 10 novembre è registrata).