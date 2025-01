Amici 24: le anticipazioni della sedicesima puntata con Benji e Fede, Fred De Palma ed Enrico Nigiotti

Amici 24, le anticipazioni della sedicesima puntata del Pomeridiano, in onda domenica 26 gennaio.

Domenica 26 gennaio, alle ore 14.00, su Canale 5 andrà in onda la sedicesima puntata del Pomeridiano di Amici 24, con ospiti musicali Benji e Fede che canteranno il singolo XXXXX. Fred De Palma ed Enrico Nigiotti giudicheranno invece la gara di Canto, mentre per la gara di Ballo Maria De Filippi ha chiamato Fabrizio Mainini.

A causa di un grave infortunio, Alessio è costretto a lasciare la Scuola di Amici, ma tornerà il prossimo anno. Il ballerino dovrà operarsi al piede e stare fermo 7 settimane.

SFIDE

Sia Dandy che Deddè vincono le rispettive sfide.

COMPITI

Francesca svolge il compito di latino americano assegnatole dalla maestra Celentano. Risulta però insufficiente sia per la Celentano che per la sua professoressa Deborah Lettieri, quindi quest’ultima decide di sospenderle la maglia.

Se non volete rovinarvi la sorpresa sulle classifiche stilate durante la sedicesima puntata del Pomeridiano di Amici 24 NON cliccate su “continua” (ricordiamo che la puntata che andrà in onda domenica 26 gennaio è registrata).