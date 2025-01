Amici 24, le anticipazioni della diciassettesima puntata del Pomeridiano, in onda domenica 2 febbraio.

Domenica 2 febbraio, alle ore 14.00, su Canale 5 andrà in onda la diciassettesima puntata del Pomeridiano di Amici 24, con ospite musicale Tancredi che canteranno i singoli Standing Ovation e Belladamorire. Luca Argentero e Giusy Ferreri giudicheranno invece la gara di Canto, mentre per la gara di Ballo Maria De Filippi ha chiamato Samantha Togni.

SFIDE

Nicolò supera la sua sfida contro Filippo e a giudicarli è Charlie Rapino. In più, dopo essersi esibito nuovamente sulle note di Jealous, Anna Pettinelli consegna la maglia del Serale a Nicolò.

Giorgia invece perde la sua sfida contro Asia. Entrambe ballano sulle note di due brani a testa e a giudicarle è Bernabini.

COMPITI

Luk3 svolge il compito assegnatogli da Anna Pettinelli, cantando il brano di Rihanna. Nonostante il sei ricevuto per la vocalità e il tre per le barre, il compito viene considerato superato.

Antonio si esibisce su una coreografia raccontando la sua storia, come voluto dalla sua professoressa Deborah Lettieri.

Antonia canta Physical, brano assegnatole come compito da Lorella Cuccarini. La professoressa le dice di averla vista muoversi in modo poco naturale, ma la difende dicendole che è normale per essere la prima volta.

Mollenbeck canta Great Balls Of Fire come compito assegnatogli da Anna Pettinelli perché su di lui ha diversi punti interrogativi. La professoressa gli fa i complimenti per l’esibizione, ritenendo il compito superato.

Se non volete rovinarvi la sorpresa sulle classifiche stilate durante la sedicesima puntata del Pomeridiano di Amici 24 NON cliccate su “continua” (ricordiamo che la puntata che andrà in onda domenica 2 febbraio è registrata).