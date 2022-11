50 sfumature di voce: le canzoni più iconiche per tecnica, interpretazione, timing ed estensione vocale, di Alessandra Amoroso

50 sfumature di voce di… Alessandro Amoroso. E dopo Annalisa e Marco Mengoni torniamo ad una voce femminile, anche in questo caso proveniente da un talent show.

L’artista è reduce dal lancio del nuovo singolo, Notti blu, quale momento migliore per parlare di lei.

Alessandra Amoroso è senza ombra di dubbio una delle artiste delle quali si è parlato di più in questi ultimi mesi sia per le polemiche che l’hanno coinvolta sia per i singoli che sono usciti negli ultimi mesi per che il concerto allo Stadio San Siro.

Tra gli ex talent è sicuramente una certezza, timbro riconoscibile anche tra migliaia, estensione notevole e una grossa versatilità vocale che le permette di passare da brani spensierati ad interpretazioni strappalacrime. Oggi le 50 sfumature di Voce si occuperanno proprio dell’artista Salentina!

Io sono Davide Papasidero, cantante, performer, TikToker e Vocal Coach e questa è la mia rubrica alla scoperta delle voci italiane, 50 sfumature di voce.

Come sempre prima di dedicarci al repertorio di Alessandra, ricapitoliamo il Papadizionario, aggiornato ad oggi, con i termini tecnici che potrebbero essere usati.

Papadizionario sulle tecnica vocale:

Twang

Letteralmente il “suono”, è una Tecnica usata prettamente nel canto moderno e nel musical che, andando ad utilizzare una certa coloritura del suono tendente al nasale, riesce a rendere la voce molto udibile e squillante.

Melisma

Agilità vocale, tipica del modo R&b, cantanti come Whitney Houston, Mariah Carey o Christina Aguilera ne fanno sempre uso nei loro brani.

Cry

È una delle basi nella tecnica del canto moderno, non facile da eseguire all’inizio. Riesce molto naturale nelle vocalità delicate, come Arisa, Elisa ecc. é una voce morbida, pulita, priva di sporcature ed ariosità, poi ovviamente può subire modifiche e prendere sfaccettature differenti. Non è un suono potente, o un acuto.

Suono girato

Nel mondo del canto e della tecnica vocale esistono un’infinità di nomi per indicare magari lo stesso concetto, il suono girato è un suono leggero, un suono caratterizzato tendenzialmente da un volume non alto, molto spesso sfocia nel falsetto, è quel tipo di vocalità che sentiamo nelle strofe e nei momenti soft o intimi.

È l’opposto della voce dritta, di petto.

Cliccate in basso per conoscere meglio insieme a me la voce di Alessandra Amoroso.