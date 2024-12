X Factor, tutto pronto per la prima finale a Napoli con super ospiti Robbie Williams e Gigi D’Alessio

X Factor 2024 è arrivato alla sua conclusione e, per la prima volta nella sua storia italiana, vedrà i suoi protagonisti darsi battaglia lontani da Milano e dal Forum di Assago.

La location scelta è quella di Piazza del Plebiscito a Napoli ed è lì che i Patagarri (grandi favoriti stando ai sondaggi), Mimì Caruso, Lorenzo Salvetti e Les Votives si sfideranno per la vittoria finale.

Un appuntamento che arriva dopo una delle edizioni migliori degli ultimi anni, se non la migliore, con un grande affiatamento da parte dei giudici scelti (Achille Lauro, Paola Iezzi, Jake La Furia e Manuel Agnelli) e con una rivelazione assoluta, alla sua prima esperienza, in conduzione come Giorgia.

Nella suggestiva location napoletana è stato allestito un palco a forma di X dove saliranno, oltre ai quattro finalisti, anche Gigi D’Alessio nelle vesti di ‘padrone di casa’ e un super ospite internazionale del calibro di Robbie Williams.

le tre manche della finale di x factor

La finale avrà inizio alle 21:00 e sarà visibile su Sky Uno e in streaming su NOW, in simulcast anche in chiaro su TV8, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go.

Si svolgerà in tre manche. La prima sarà libera, dal titolo “My Song”, e ogni artista porterà un pezzo che lo rappresenta al meglio.

Lorenzo proporrà Cosa mi manchi a fare, primo singolo di successo di Calcutta, Mimì sarà alle prese con la leggendaria Because The Night di Patti Smith, i PATAGARRI saranno spiazzanti con Cam-Camini’, cantata da Oreste Lionello, Tina Centi, Sandro Acerbo e Liliana Sorrentino nonché colonna sonora di Mary Poppins e infine i Les Votives cambieranno veste a uno dei brani più venduti e amati il tutto il mondo negli ultimi anni, “Someone Like You” di Adele.

La seconda manche andrà avanti con i quattro Best Of delle proprie esibizioni a X Factor 2024 mentre nella terza e ultima manche gli artisti rieseguiranno il proprio inedito.

Tutte queste esibizioni prenderanno vita sui 1000mq di palco e 500mq di ledwall. Uno sforzo ingente portato avanti da circa 650 professionisti e che accoglierà 16000 spettatori dal vivo, per una serata unica e destinata a rimanere nella storia di X Factor e della tv in generale.