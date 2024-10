X Factor 2024 Home Visit: Francamente, Mimì e Danielle i migliori… The Foolz e Pablo Murphy a fine classifica

X Factor 2024 – Home Visit Questa puntata ha decretato i 12 concorrenti che vedremo ai live il prossimo giovedì. L’ho guardato con Chiara (che, dopo Paola e Sara, è entrata a far parte del gruppo di ascolto di X Factor). Per Chiara è stato come riscoprire un dolce che non mangiava da anni, visto che non guardava la TV da un decennio! Anche se non si è persa tantissimo a mio parere, ha comunque apprezzato la qualità del programma. E devo ammettere che sono d’accordo: rispetto alla scorsa edizione, questo è un bel salto di qualità.

Cosa è successo?

La location per gli Home Visit è la stessa per tutti i giudici: una splendida casa di campagna, dove i concorrenti hanno trascorso due notti tra momenti di cucina e performance.

Il primo a iniziare è stato Achille Lauro, seguito da Jake La Furia, Paola Iezzi e, per concludere, Manuel Agnelli.

Dopo aver selezionato due concorrenti ciascuno, si sono poi affrontate le Last Call per definire i finalisti.

