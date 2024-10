X Factor 2024: Lunaspina, il Talento che Meritava di Più e il Cambiamento che Inizia da Noi

Lunaspina Caruso, cantante siciliana, ha lasciato il segno durante le audizioni di X Factor 2024 con una potente interpretazione di Non, Je Ne Regrette Rien di Édith Piaf, che ha impressionato profondamente i giudici.

Manuel Agnelli l’ha paragonata al “fantasma di Edith Piaf”, riconoscendo il suo straordinario talento, mentre Jake La Furia ha detto che aveva “la voce di Dio”

Tutto questo talento, però, non è bastato infatti ai Bootcamp e nonostante un’esibizione da brividi sulle note di Lunaspina di Ivano Fossati, Jack La Furia l’ha eliminata.

Questa decisione, nonostante una performance tecnicamente impeccabile, ha sollevato molte critiche sui social.

Il giudice ha spiegato che la distanza stilistica tra la sua musica e quella di Lunaspina avrebbe reso difficile una collaborazione efficace, sebbene la cantante si fosse dichiarata aperta a sperimentare altri generi​. Questa giustificazione ha spinto molti fan a riflettere sul ruolo dei talent show come X Factor e sulle dinamiche che vanno oltre il puro talento vocale.

Una questione centrale che emerge è: cosa cerca davvero il mondo della televisione e dello spettacolo?

Il caso di Lunaspina mostra che, oltre al talento, i programmi televisivi come X Factor richiedono personalità capaci di adattarsi a narrazioni commerciali e di intrattenimento.

In molti su Twitter e Instagram hanno accusato il programma di aver penalizzato la cantante proprio a causa della sua bravura. Commenti come “Lunaspina ha pagato il prezzo di saper cantare troppo bene!” e “Non dovevano assegnarla a Jake, era boicottata dall’inizio” evidenziano la frustrazione del pubblico per un’eliminazione percepita come ingiusta.

Inoltre, Lunaspina ha dovuto affrontare un altro tipo di critica, questa volta esterna al programma.

