Potara: La fusione di Dragon Ball approda a X Factor 2024, scopri la loro storia

I Potara – X Factor 2024 sono un duo musicale che ha rapidamente fatto parlare di sé a X Factor 2024. Composto da Giuseppe Panza, in arte Deku, originario di Palermo, e Gioele Di Tommaso, in arte Jo Lizard, nato a Campobasso, i Potara mescolano elementi di elettronica, pop e rap, creando un suono che loro stessi definiscono “Bubble Pop”​.

i potara – CHI SONO

I Potara sono musicisti e produttori, si sono incontrati per la prima volta a Salerno nel 2019, durante una sessione di scrittura di canzoni organizzata da un amico in comune. Nonostante abbiano poi perso i contatti, si sono ritrovati casualmente quattro anni dopo in uno studio di registrazione a Tuscania, in provincia di Viterbo. Questo nuovo incontro ha dato vita a una collaborazione creativa, scoprendo molte affinità tra i loro stili musicali.

Ispirati dal concetto degli orecchini Potara dell’anime Dragon Ball, che uniscono due individui in un essere più potente, i due hanno deciso di fondere i loro progetti solisti per creare un suono unico. Una parte fondamentale della loro identità musicale è legata alla loro infanzia, trascorsa in gran parte con le nonne, che li ha esposti a influenze musicali del passato. Questa immersione nella musica di generazioni precedenti si è combinata con il loro background moderno, creando una fusione tra classico e contemporaneo.

Utilizzano piattaforme social per condividere i loro mash-up e collaborazioni cross-generazionali, ottenendo grande visibilità e interazione con un pubblico diversificato.

Il duo mira a integrare la cultura nerd, come manga e videogiochi, con sonorità urban contemporanee, creando un ponte tra mondi apparentemente lontani ma complementari.

i potara – X factor 2024 AUDIZIONI

I Potara hanno debuttato a X Factor 2024 con una fusione audace di due mondi musicali: hanno unito il brano Mi sono innamorato di te di Luigi Tenco con Mi ami o è fake di Tha Supreme. La loro esibizione ha conquistato il pubblico ma non tutti i giudici (Lauro e Agnelli avevano detto no), infatti Jake La Furia ha usato il suo X Pass per portarli direttamente ai Bootcamp.

i potara – X factor 2024 Bootcamp

Il duo ha presentato una versione con auto-tune di “Smells Like Teen Spirit” dei Nirvana​ che ha diviso i giudici. Jake La Furia ha difeso il duo, lodando il loro coraggio e dicendo che rappresentano il futuro della musica. Manuel Agnelli, tuttavia, è stato molto critico, definendo la loro performance una delle peggiori mai sentite, ma ha comunque riconosciuto il loro potenziale, dimostrato con un abbraccio ai ragazzi a fine esibizione.

Verso gli Home Visit

Grazie al supporto di Jake La Furia, i Potara hanno conquistato una sedia e sono avanzati agli Home Visit. Avranno, così, la possibilità di competere per un posto nei Live Show.

La loro capacità di fondere elementi di culture diverse e generazioni musicali rappresenta il loro punto di forza.

Foto di Virginia Bettoja