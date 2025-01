Zucchero annuncia la sua prima volta al Circo Massimo

Con il tour Overdose D’Amore, Zucchero torna live a Roma a due anni di distanza dai cinque concerti sold out alle Terme di Caracalla. Per la prima volta, si esibisce al Circo Massimo. Le date sono il 23 e 24 giugno 2025.

Dopo il grande successo dell’Overdose D’Amore World Tour dell’anno scorso, a giugno Zucchero è pronto a portare la sua musica negli stadi di Ancona, Bari, Torino e Padova. Con questi live del tour Overdose D’Amore, l’artista, accompagnato dalla sua band composta da musicisti italiani e internazionali, vuole proporre al pubblico “sere d’estate” di pura energia e forti emozioni.

Alle date negli stadi si aggiungono le due serate al Circo Massimo, che rappresentano un evento eccezionale. Zucchero non si è mai esibito in quella storica location: lo farà per la prima volta il 23 e 24 giugno 2025, aggiungendo così un nuovo capitolo alla sua carriera. Per due serate, l’iconica cornice del Circo Massimo accoglierà la musica e l’energia del cantautore. Sarà l’occasione di riascoltare i suoi più grandi successi, fino ai brani dell’ultimo album Discover II (ora anche in versione deluxe in digitale). Tra questi, anche il singolo attualmente in rotazione radiofonica, Una come te (qui il video girato in bianco e nero).

Le date al Circo Massimo sono organizzate in collaborazione con l’Assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale. L’assessore Alessandro Onorato ha affermato: “Siamo felici di annunciare la presenza di Zucchero al Circo Massimo che arricchirà il già ampio cartellone di grandi eventi concertistici di Roma del 2025. Sarà la prima volta che Zucchero si esibirà, con uno show personale, in questo luogo così speciale della nostra città. È il giusto riconoscimento a un grande artista internazionale, che da anni riempie arene e palazzetti in Italia e in tutto il mondo”.

Zucchero, le date del tour “Overdose d’amore” 2025

19 GIUGNO – Stadio del Conero – ANCONA

21 GIUGNO – Stadio San Nicola – BARI

23 e 24 GIUGNO – Circo Massimo – ROMA (NUOVE DATE)

26 GIUGNO – Stadio Olimpico Grande Torino – TORINO

28 GIUGNO – Stadio Euganeo – PADOVA

I biglietti per i due live show al Circo Massimo, organizzati da Friends & Partners e The Base, sono disponibili dal 13 gennaio 2025 su Ticketone.it e nei punti di vendita abituali.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito: www.friendsandpartners.it.

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI